Франция не воюет с Россией и не стремится сменить ее власть.

Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон на совместном брифинге с главой КНР Си Цзиньпином в Париже.

"Мы не находимся в состоянии войны с Россией или русским народом, и у нас нет стремления к смене режима в Москве", — сказал Макрон.

Напомним, ранее Макрон заявил о возможности введения войск стран НАТО в Украину и назвал два условия для этого: прорыв РФ на фронте и запрос Киева.

В ответ на это Россия начала ядерные учения, а в МИД РФ был вызван посол Франции.

Между тем война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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