Франция отрицает, что уже отправила своих военных из Иностранного легиона в Украину, как об этом писали различные издания.

Заявление МИД страны об этом появилось в соцсети Х.

"Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска в Украину", — говорится в публикации.

Накануне экс-чиновник Пентагона, военный эксперт Стивен Брайен в своей статье для Asian Time заявил, что Франция тайно уже направила своих военных в Славянск. По его словам, военных Иностранного легиона из 3-го французского пехотного полка разместили в Славянске для поддержки 54-й бригады ВСУ.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что вопрос ввода войск в Украину будет рассмотрен в случае краха обороны ВСУ и прорыва российской армии.

В то же время недавно Макрон говорил, что его слова о введении войск в Украину - это попытка создать "стратегическую двусмысленность" для РФ.

Мы анализировали в отдельном материале, что значат заявления Макрона о вводе иностранных войск в Украину.