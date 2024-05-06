В МИД РФ прибыли послы Великобритании Найджел Кейси и Франции Пьер Леви.

Британский дипломат провел в учреждении полчаса и покинул его, не общаясь с прессой. Вслед за ним в МИД РФ прибыл французский посол.

О причинах визита не сообщалось. СМИ предположили, что Москва вручала представителю Лондона ноту по поводу заявления Дэвида Кэмерона о возможности бить британским оружием по территории РФ. А французу - в связи с заявлением Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск в Украину.

Позже Россия опубликовала ноту, врученную послу Франции.

Ведомство рассказало, что Пьера Леви вызвали "из-за воинственных заявлений руководства страны и растущей вовлеченности Парижа в конфликт в Украине".

"С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта", – говорится в ноте.

При этом российский МИД заявил послу, что "попытки французских властей создать своими безответственными заявлениями о возможной отправке западных воинских контингентов в Украину некую стратегическую неопределенность для России обречены на провал".

Послу же Британии в МИД сообщили, что Россия может нанести удары по военным объектам Лондона в случае обстрелов российской территории британским оружием.

Также сегодня правительство Германии объявило, что отзывает своего посла в Москве Александра Ламбсдорфа в Берлин для консультаций.

Официально - из-за кибератаки на электронные почтовые ящики членов немецкой партии СДПГ, в которой Германия обвинила российские спецслужбы.

Напомним, после заявлений Лондона и Парижа в РФ начали учения по использованию тактического ядерного оружия.

"Страна" анализировала, что значит объявление Москвой ядерных учений.