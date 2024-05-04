США не позволяют удары своим оружием по территории России, заявила посол Бриджит Бринк.

По ее словам, такая позиция остается неизменной с начала полномасштабной войны.

"Наша позиция изначально заключалась в том, что мы не делаем возможности и не поощряем использование нашего оружия в России, за пределами украинской территории", – сказала Бринк во время круглого стола агентства USAID в Киеве, пишет "Радио Свобода".

Ранее глава МИД Британии Кэмерон заявил, что Украина может использовать британскую военную помощь для ударов по российской территории.

Российские власти заявили, что это может вызвать "прямую эскалацию" между Россией и Западом.

"Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат удар возмездия", - сказала спикер МИД РФ Захарова.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Кремль рассматривает заявления Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по РФ как прямую эскалацию".

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