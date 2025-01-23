Президент США Дональд Трамп готов вывести из Европы 20 тысяч американских военных. Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Таким образом присутствие американских войск в Европе сократится примерно на 20% "в рамках пересмотра обязательств США по защите Европы".

А для тех, кто останется, Трамп хочет увеличить финансовый вклад европейцев. Такую идею он не раз озвучивал европейцам.

Напомним, требование вывода иностранных войск из стран Восточной Европы (а преимущественно это именно американские войска) называется одним из ключевых условий РФ. Ранее мы предполагали, что Трамп может это условие выполнить.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США вместе с Европой направили своих миротворцев в Украину. По его словам, у европейских союзников недостаточно военных, чтобы создать сдерживающий фактор для армии РФ, а любое другое решение рискует создать разногласия внутри НАТО.

Война в Украине идет 1065-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 января 2025 года в обновляемом онлайне.