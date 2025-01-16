Лондон и Париж обсуждают отправку в Украину миротворческих сил - в случае соглашения о прекращении войны.

Об этом сообщает The Telegraph.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает эту идею и уже обсудил ее с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Польши Дональдом Туском, а также премьером Великобритании Киром Стармером.

Но Туск публично опровергал такие планы. А британский премьер, по данным источников газеты "еще не полностью подписался" под этой идеей.

Британских чиновников беспокоит "вопрос об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и является ли это эскалацией".

Эти разговоры начались, потому что "Трамп подталкивает Киев к заключению мирного соглашения с Россией" и "намерен сделать это в течение первых шести месяцев своей администрации".

"В частном порядке министры и чиновники ожидают, что Трамп заставит Украину и Россию сесть за стол переговоров, и сейчас предпринимаются попытки наметить, что будет дальше.

Одна из идей, которая сейчас все чаще обсуждается не только в публичных дебатах, но и за закрытыми дверями в Вестминстере, заключается в том, должны ли западные войска гарантировать какие-либо условия мира", - пишет The Telegraph.

Дискуссии идут вокруг того, как обеспечить защиту оставшейся территории Украины, если Россия сможет сохранить захваченные ею украинские земли в рамках мирного соглашения.

Официальные лица Великобритании пришли к выводу, что американские войска вряд ли примут участие в такой миротворческой миссии. При этом и в Лондоне колеблются.

"Любое выделение войск (для миротворческой миссии в Украине - Ред.), если оно произойдет, окажет значительное новое давление на бюджет министерства обороны в то время, когда казначейство ищет возможности сокращения расходов", - говорится в статье.

Издание напоминает, что Британия лишь обсуждает, как ей поднять военные расходы на 0,2% от ВВП до 2030 года. И пока неясно, как в таких условиях развернуть "тысячи британских солдат" для отправки в Украину.

"Это также может быть расценено Россией как эскалация", - указывает издание еще одну причину для сомнений (видимо, в данном случае речь о сценарии, при котором войска будут направлены без согласования с РФ - Ред.).

Также в Лондоне могут обсуждать в рамках сценария послевоенного урегулирования введение бесполетной зоны "над новой украинской территорией", пишет издание без ссылки на конкретный источник.

Напомним, вчера на пресс-конференции в Варшаве Зеленский поддержал отправку западных миротворцев в Украину в качестве одной из гарантий безопасности.