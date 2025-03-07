"Объятия" президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина заставили Германию задуматься о ядерном оружии.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц на вопрос о том, следует ли Германии создавать собственный арсенал, не исключил этого, оговорившись, правда, что "сегодня в этом нет необходимости".

Ни один немецкий лидер не призывал к альтернативе ядерному сдерживанию США в Европе с момента окончания Холодной войны, отмечает WSJ.

Трамп или члены его команды не заявляли, что хотят вывести войска из Европы. Но президент США пытался сделать это в свой первый срок, а сейчас "ищет разрядки" с Путиным, что подрывает доверие к Штатам в ЕС.

"Почему Путин должен думать, что в случае эскалации в Европе Трамп применит ядерный ответ? Каждый шаг Трампа говорит об обратном", — заявил политолог Максимилиан Терхалле, приглашенный научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете.

При этом ни британский, ни французский арсеналы, насчитывающие не более сотни боеголовок, не идут ни в какое сравнение с российским арсеналом, насчитывающим около 6 000 боеголовок.

"У Франции и Великобритании уже есть минимальный надежный потенциал ядерного сдерживания, но они всегда работали при поддержке США", - говорит руководитель отдела стратегии, технологий и контроля над вооружениями Международного института стратегических исследований Александр Болфрасс.

А потому для Германии передача своей безопасности на субподряд Франции и Великобритании "может сделать ее заложницей политических перемен в Париже и Лондоне, так же как сейчас она зависит от прихотей Трампа", пишет WSJ.

Правда, есть и немало ограничений.

Германия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает ей разрабатывать ядерное оружие и не позволяет другим подписантам помогать ей в этом. Она также отказалась от оружия в договоре, который проложил путь к воссоединению Германии.

Если Берлин решит создать арсенал, ему придется делать это тайно - не только потому, что он нарушит свои обязательства, но и потому, что эти усилия сделают его мишенью для врагов.

"Такая развитая промышленная страна, как Германия, должна быть в состоянии создать боеголовку быстрее, чем другие потенциальные распространители", — говорит Фабиан Хинц из Международного института стратегических исследований.

Но она столкнется с юридическими и техническими препятствиями, и ей будет трудно скрыть свою программу.

Германия располагает небольшим запасом оружейного урана для использования в гражданском исследовательском ядерном реакторе, которым управляет Мюнхенский технический университет. Считается, что она обладает научной и промышленной базой, необходимой для разработки оружия. Тем не менее, чтобы получить достаточное количество ядерного материала и разработать оружие, вероятно, потребуется помощь извне.

"Никому еще не удавалось произвести достаточное количество материала для бомбы, не будучи обнаруженным. А сейчас это сделать гораздо сложнее, потому что технологии разведки и наблюдения стали гораздо более изощренными", — говорит Боллфрасс.

Даже если Берлин создаст боеголовку, он не сможет ее испытать. Это трудно сделать безопасно в таком густонаселенном регионе, как Европа, и почти невозможно скрыть, учитывая сейсмический, спутниковый и радиационный мониторинг, который проводят страны и международные организации.

Другой путь эксперты называют "ядерным порогом" - формой балансирования на грани войны, когда страна приближается к разработке собственного оружия и заявляет о готовности переступить порог в случае угрозы.

"И все же, чтобы Германия обладала подобной самоуверенностью, чтобы так радикально преследовать свои собственные интересы и нарушать так много норм… Это довольно трудно себе представить", — говорит Боллфрасс.

Одновременно с выходом материала польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшаве нужно ядерное оружие. По его словам, Польша "должна стремиться получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия". Например, получить защиту французского ядерного зонтика.

В первый год российского вторжения в США заявляли, что Иран ускорил создание ядерного оружия.

А в Пентагоне считают, что к концу 2020-х - началу 2030-х годов будут иметь дело уже с двумя ядерными державами, располагающими арсеналами, примерно равными американским: Россией и Китаем.