Президент США Дональд Трамп хочет заключить крупную сделку с Китаем, которая будет включать вопросы торговли и безопасности, в частности, в сфере ядерного оружия.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на советников президента США.

По данным издания, он заинтересован в соглашении, которое включало бы существенные инвестиции Китая и обязательства покупать больше американской продукции. Несмотря на то, что подобное соглашение стороны уже подписывали в 2020 году, Пекин так и не смог купить дополнительно $200 млрд товаров и услуг.

Китай представляет собой "одну из крупнейших угроз национальной безопасности США", но также является крупным торговым партнером и ключевым игроком по целому ряду вопросов, включая ядерную безопасность, технологии и готовность к пандемиям, отмечает NYT.

Издание прогнозирует, что переговоры будут тяжелые.

Ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

А в начале месяца президент США издал указ о введении 10% пошлины на товары из Китая. Китай ответил тем же для ряда американских товаров.