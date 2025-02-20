Трамп хочет заключить крупную сделку с Китаем по торговле и безопасности в сфере ядерного оружия - NYT
Президент США Дональд Трамп хочет заключить крупную сделку с Китаем, которая будет включать вопросы торговли и безопасности, в частности, в сфере ядерного оружия.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на советников президента США.
По данным издания, он заинтересован в соглашении, которое включало бы существенные инвестиции Китая и обязательства покупать больше американской продукции. Несмотря на то, что подобное соглашение стороны уже подписывали в 2020 году, Пекин так и не смог купить дополнительно $200 млрд товаров и услуг.
Китай представляет собой "одну из крупнейших угроз национальной безопасности США", но также является крупным торговым партнером и ключевым игроком по целому ряду вопросов, включая ядерную безопасность, технологии и готовность к пандемиям, отмечает NYT.
Издание прогнозирует, что переговоры будут тяжелые.
Ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с главой КНР Си Цзиньпином.
А в начале месяца президент США издал указ о введении 10% пошлины на товары из Китая. Китай ответил тем же для ряда американских товаров.