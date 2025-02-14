Китай покупает газ у России в интересах своего народа и считает бесполезными санкции, ограничивающие эти поставки.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Вы говорите, чтобы Китай перестал покупать газ у России. А я хотел бы задать вопрос: если КНР не будет покупать газ у РФ, какая страна сможет предоставить нам столько газа?" - задал риторический вопрос Ван И.

Он добавил, что с помощью российского газа КНР удовлетворяет потребности своего народа. По словам главы китайского МИД, у Пекина своя позиция, которая заключается в том, что страна выступает за решение разногласий политическим путем, так как санкции не могут полностью решить проблему.

Также дипломат подчеркнул, что его страна привержена идее многополярного мира.

"Для Китая европейцы партнеры, а не соперники", – сказал он.

По информации таможенного ведомства КНР, объем поставок российского сжиженного газа в Китай в прошлом году увеличился по сравнению с 2023-м на 3,3% - до 8,3 миллиона тонн. При этом в мае 2023 года поставки российского газа в Китай достигли исторического рекорда.

А "Газпром" продает Пекину голубое топливо с гигантской скидкой.