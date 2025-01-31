Китай строит огромный военный командный центр на случай войны. Он будет по меньшей мере в 10 раз больше Пентагона.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американских чиновников и спутниковые снимки.

На строительной площадке больше 4 км в диаметре в 30 км к юго-западу от Пекина видны глубокие ямы. По оценкам военных экспертов, там будут большие укрепленные бункеры для защиты китайских военных лидеров на случай любого конфликта, включая ядерную войну.

Основное строительство началось в середине 2024 года, об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Китай отказывается комментировать, что он строит.

"Этот новый передовой подземный командный бункер для военного руководства... сигнализирует о намерении Пекина создать не только обычные силы мирового класса, но и передовой потенциал для ведения ядерной войны", - сообщил бывший руководитель отдела анализа Китая ЦРУ Деннис Уайлдер.

Ранее Reuters писал, что Москва и Пекин готовят реакцию на базы НАТО в Азии.

Напомним, осенью глава КНР Си Цзиньпин призвал "усилить обучение и подготовку к войне".