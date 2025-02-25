Госсекретарь США Марко Рубио назвал "несерьезным" призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуть Киеву ядерное оружие вместо членства в НАТО.

Об этом Рубио сказал в интервью порталу Breitbart News.

"Я не думаю, что кто-то сочтет это серьезным предложением с их стороны, и я не думаю, что оснащение их ядерным оружием является решением их (Украины - Ред.) проблемы. Нам нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше. Я думаю, у него (Зеленского - Ред.) есть фундаментальная проблема, и это нормально: как положить конец конфликту, и чтобы он внезапно не привел к новой войне через год, два или три года? Это то, о чем придется говорить на любых переговорах. Но я не думаю, что ядерное оружие - это ответ на это", - заявил госсекретарь США.

Ранее Зеленский говорил, что Украина не должна была отдавать ядерное оружие.

Война в Украине идет 1098-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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