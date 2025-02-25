Во вторник, 25 февраля, в Украине идет 1098-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

12.02 Воздушные силы сообщают, что этой ночью сбили 6 крылатых ракет из 7 и 133 "Шахедов" из 213 (еще 79 локационно потеряны).

Пострадали Киевская и Житомирская области.

11.42 Минобороны РФ заявляет, что сегодня нанесла удары ракетами и дронами по "инфраструктуре военных аэродромов Украины".

Украинский мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщал, что ракеты атаковали Житомирскую область.

Местная ОВА подтверждала атаку, но сообщала только о повреждении хозяйственного здания и жилого дома.

11.32 Россияне оккупировали Запорожье в Донецкой области, сообщает Deep State. Таким образом, они приблизились к границе Днепропетровской области в направлении Новопавловки (ВСУ называют направление боевых действий в этом районе Новопавловским).

Также армия РФ продвинулась севернее Великой Новоселки, где наступление российских сил идёт наиболее интенсивно и новые территории захватываются практически ежедневно.

А ВСУ отбили позиции в Успеновке под Покровском.

9.27 Если Трамп не выделит новую военную помощь, Украина сможет воевать в нынешнем темпе до лета, но затем столкнется с нехваткой боеприпасов, пишет The Wall Street Journal.

Также Киев не сможет использовать часть своего самого передового вооружения.

«Крупные поставки оружия, которые администрация Байдена отправила или заключила контракты на поставку в последние месяцы своего правления, должны позволить Украине продолжать сражаться в текущем темпе как минимум до середины года (то есть до июня - Ред.)», - заявила изданию Селеста Валландер, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона.

Украинские чиновники говорят, что это "худший сценарий", и в таком случае Украине придется значительно увеличить собственное военное производство и рассчитывать на большую поддержку со стороны Европы.

«В целом Украина в настоящее время самостоятельно производит или финансирует около 55% своего военного оборудования. США обеспечивают около 20%, а Европа — 25%», - сообщил один западный чиновник.

Но некоторые виды американского вооружения, такие как современные системы ПВО, баллистические ракеты, навигационные системы и дальнобойная артиллерия, будут практически невозможно заменить. Европа просто не производит достаточного количества таких систем — а в некоторых случаях не производит вовсе.

Когда эти американские поставки закончатся, возможности Украины наносить удары на дальние расстояния и защищать тыловые позиции значительно снизятся, предупреждают официальные лица и аналитики.

«Теоретически Европа может выделить столько же средств, сколько США, но я не думаю, что она сможет покрыть весь спектр необходимых вооружений. В таких критически важных категориях, как системы перехвата для ПВО, быстро возникнет проблема нехватки», - сказал Оскар Йонссон, исследователь Шведского оборонного университета.

Некоторые эксперты также сомневаются, сохранит ли Украина доступ к спутниковому интернету Starlink от SpaceX, который частично финансировался Пентагоном.

«Вопрос не столько в помощи, сколько в том, будет ли Трамп участвовать в производстве оружия для Украины», — сказал Михаил Самусь, директор Центра исследования новой геополитики. «Если нет, это станет серьезным ударом для Украины и Европы».

8.17 Украина ощутит нехватку оружия через полгода, заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Самым мощным рычагом воздействия Трампа на Украину является угроза непоставки оружия. По моему мнению, у нас есть еще полгода, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта», - сказал он в комментарии газете Politico.

Кулеба не уточнил, произойдёт ли это в случае остановки текущей помощи США, либо же через полгода закончатся выделенные ещё Байденом пакеты (напомним, в Конгрессе уже заявляли, что денег на новое оружие выделять не будут).

О полугодовом сроке заявила и украинская нардеп Иванна Климпуш-Цинтадзе.

«У европейцев есть максимум шесть месяцев, чтобы активизироваться», — заявила депутат, добавив, что у Европы «просто нет того, что есть у американцев».

Издание также приводит данные Кильского института, по которым американцы несли на себе большую половину военных расходов Украины.

Так, с февраля 2022 года по конец 2024 года США потратили 64 млрд евро на военную поддержку Украины, тогда как Европа, включая Великобританию и Норвегию, выделила почти 62 млрд евро.

То есть потеря американской помощи очень сильно ударит по ВСУ, если война продолжится.

8.00 Макрон надеется, что перемирие между Украиной и Россией может наступить в ближайшие недели.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я надеюсь на это", - ответил французский президент на вопрос телеведущего, разделяет ли Макрон уверенность Трампа, что военные действия могут завершиться за несколько недель.

7.39 Россияне под утро пустили по Украине крылатые ракеты, сообщают Воздушные силы.

Мониторинговые паблики пишут, что все они были нацелены на Житомирскую область.

Сейчас ракеты в воздушном пространстве не фиксируются. Власти Житомирской области не комментировали ситуацию по прилётам.