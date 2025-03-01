Основатель "Монобанка" Олег Гороховский открыл сбор на ядерное оружие для Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В ночь на 1 марта Гороховский опубликовал сообщение, в котором заявил, что к нему поступает много просьб о начале сбора на "ядерку". Он поддержал эту идею и создал "банку" с соответствующим назначением.

"Много просьб начать сбор на Ядерку. Вот банка", - заявил Гороховский и опубликовал реквизиты для доната.

На данный момент удалось собрать более 22 миллионов гривен.

"Это Украина, детка! Горжусь безгранично", – написал Гороховский.

К инициативе присоединились около 70 000 участников из 61 страны. После Украины больше всего донатят из США, затем из Польши.

"Спасибо, друзья! Американцы и поляки наши ближайшие друзья и союзники вне малейших сомнений", – отметил бизнесмен.

При этом в РФ уже также успели отреагировать на сбор. По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, эти деньги будут украдены.

Он считает, что никто не будет продавать ядерное оружие, а также искать возможности его купить.

"Это всего лишь пример классического развода на фоне эмоционального всплеска", - написал Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от США передачи Киеву ядерного оружия, если не будет гарантий безопасности. Однако спецпредставитель президента США Кит Келлог отверг эти требования, заявив, что "вероятность того, что они получат обратно свое ядерное оружие, находится где-то между малой и нулевой".

Вероятность получения таких гарантий от США вчера снизилась до нуля после публичной ссоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.