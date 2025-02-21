Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он "не фанат" Владимира Путина, однако США должны поддерживать диалог с РФ, потому что у нее большой запас ядерного оружия.

Об этом он заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж.

"Даже в худшие дни холодной войны США и Советский Союз поддерживали связь. И если мы будем рассуждать как взрослые люди, то я отмечу, что я не фанат большей части того, что сделал Владимир Путин, но это не имеет никакого значения, когда речь касается управления страной. Потому что мы должны поддерживать диалог со страной, которая, согласно некоторым подсчетам, имеет крупнейшие запасы тактического ядерного оружия в мире и второй по величине, если не самый большой, запас стратегического ядерного оружия.

Так что нравится нам это или нет, Россия - это держава, это мировая держава. И она была вовлечена в ситуацию в Сирии, она вовлечена в процессы на Ближнем Востоке и даже в Западном полушарии. Мы, несомненно, должны поддерживать какую-то связь с ними", - заявил Рубио.

Также он отметил, что для начала Соединенным Штатам необходимо наладить полноценную работу посольства в Москве.

Напомним, Марко Рубио заявлял, что встреча между Трампом и Путиным во многом будет зависеть от того, удастся ли США добиться прогресса в прекращении войны в Украине.

Ранее звучали предположения, что Трамп и Путин могут встретиться до конца февраля.