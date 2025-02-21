Представители США и России в последние месяцы тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны в Украине. Последняя встреча произошла на прошлой неделе во время Мюнхенской конференции.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Этот альтернативный канал связи начал работать сразу после победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

Участники переговоров - отставные выходцы из дипломатических и силовых кругов. Лишь небольшой круг советников Трампа был в курсе этих переговоров. Неизвестно, присутствовали ли на них украинцы.

Цель встреч - "улучшение коммуникации и обсуждение идей". Но неизвестно, будут ли они продолжаться после открытия официальных переговоров.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча между Трампом и Путиным "во многом будет зависеть от того, удастся ли нам добиться прогресса в прекращении войны в Украине".

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