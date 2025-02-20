"Прошедшая неделя была самой мрачной в Европе со времен падения "железного занавеса": Украину распродают, Россию реабилитируют, а при Дональде Трампе больше нельзя рассчитывать, что Америка придет на помощь Европе в военное время", - пишет The Economist в редакционной статье "Худший кошмар Европы", вынесенной на обложку номера.

"Это само по себе плохо, но худший кошмар Европы – это нечто большее, чем Украина. Трамп намерен реабилитировать президента России Владимира Путина, отказавшись от многолетней политики его изоляции", – пишут авторы.

По их мнению, проблема также заключается в том, что, если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

"Все это звучит дико. НАТО было самым успешным альянсом в мире: его исчезновение трудно себе представить. Но старое ушло в прошлое, все стало новым. Европе необходимо осознать это, пока не стало слишком поздно", – говорится в статье.

Ранее мы выясняли, что означают жёсткие заявления Трампа в адрес Зеленского и какой будет реакция Киева, а также обозначили их последствия для Украины.

Старт переговорам по Украине был дан звонком Трампа Путину, после чего президент США набрал и Зеленского.