Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин могут встретиться в Саудовской Аравии в конце февраля.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Высокопоставленные чиновники из США и России собираются на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к саммиту потенциальных лидеров в конце месяца", – сообщает агентство.

Рабочая группа, предположительно, будет состоять из советников США и РФ по национальной безопасности, а целью переговоров станет проведение встречи лидеров государств до начала мусульманского праздника Рамадана в марте.

При этом, как утверждает издание, "большинство европейцев до сих пор не были проинформированы" о предстоящей встрече.

"И, хотя присутствие чиновников из Украины ожидается, Киев также, похоже, не полностью в курсе подготовки встречи", – пишет агентство.

Ранее представитель Трампа Кит Келлог заявил, что за столом переговоров будет Украина, но не Европа.

Напомним, Саудовская Аравия готова провести встречу Трампа и Путина.

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