США и РФ были против того, чтобы приглашать Украину на сегодняшние переговоры в Эр-Рияде, хотя Саудовская Аравия, как принимающая сторона, и предлагала это.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Владимир Зеленский заявил, что для него стало сюрпризом, что Украину не позвали на встречу.

"Нельзя принимать решение без Украины, как завершить войну в Украине. Те или иные условия нас не приглашали на эту встречу. Российско-американская встреча в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Так же, как и для многих", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что в связи со всеми этими событиями отменил намеченный на завтра свой визит в Саудовскую Аравию. Визит перенесен на 10 марта.

Комментируя сегодняшние переговоры в Эр-Рияде и информацию о том, что США и РФ были против приглашения на эту встречу представителей Украины, Bloomberg заявило, что Зеленского исключили из обсуждения судьбы Украины.

"То, что лидер, которого во всем мире чествуют за то, что он бросил вызов вторжению России, просит информацию о переговорах у посредника (его должен был проинформировать о результатах переговоров наследный принц Саудовской Аравии - Ред.), подчеркивает сейсмический сдвиг в дипломатии США после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным на прошлой неделе. Этот разговор и перспектива встречи на высшем уровне между ними свидетельствуют о головокружительной скорости, с которой новая администрация США пытается достичь соглашения о прекращении военного конфликта", - пишет издание.

При этом Зеленский и Европа пытаются найти способы повлиять на Трампа и избежать сделки по принципу "либо соглашайтесь, либо уходите", пишет Bloomberg. Так как если Зеленский просто "отклонит ультиматум", то это может оттолкнуть США - крупнейшего военного союзника Украины.

Издание также приводит слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена: "Если вы не за столом в международной системе, вы окажетесь в меню".

Напомним, переговоры делегаций США и РФ в Эр-Рияде стали первыми официальными с начала полномасштабной войны в Украине. Обе стороны дали позитивные оценки итогам разговора и договорились вести диалог дальше. Мы приводили главные заявления участников встречи.

Между тем Зеленский сказал, что Украина не станет выполнять ультиматум, если его выдвинут США и РФ.