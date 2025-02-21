Встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным "во многом будет зависеть от того, удастся ли нам добиться прогресса в прекращении войны в Украине".

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

"Встречи не будет, пока мы не поймем, о чем она будет", - добавил Рубио.

По его словам, он обсуждал такую встречу во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии.

"Обычно такие встречи не проводятся, пока не ясно, что они принесут какой-то результат или достигнут определенного прогресса", - сказал госсекретарь в интервью журналистке Кэтрин Херридж.

"Поэтому, когда эта встреча состоится, во многом будет зависеть от того, удастся ли нам достичь какого-либо прогресса в прекращении войны в Украине. И если это произойдет, и эта встреча закрепит соглашение, то, я думаю, все должны будут праздновать тот факт, что президент Трамп является миротворцем", - добавил он.

Ранее звучали предположения, что Трамп и Путин могут встретиться до конца февраля. Также он заявил, что США не обсуждали с РФ снятие санкций и территориальные вопросы в Эр-Рияде, "мы еще не на этой стадии".