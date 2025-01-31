Украина в результате войны с Россией оказалась отброшенной на 100 назад. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью американской журналистке Мегин Келли.

"Украина отброшена на 100 лет назад; ее энергосистема уничтожена... А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся", - заявил Рубио.

Он также считает, что администрация бывшего президента США Джо Байдена подала ложные надежды о возвращении Украины к довоенным границам.

"Существует одна ложь - нам внушали, что Украина не просто сможет победить Россию, но и уничтожить ее, полностью отбросив к границам 2012 или 2014 года, до Крыма и других территорий. Однако реальность такова: уже полтора года Украина просит финансирования для поддержания тупикового, затяжного конфликта", - сказал госсекретарь.

"Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров. Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться", - добавил Рубио.

По его словам, "у обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон".

Кроме того Рубио дал понять, что война в Украине усилила Россию.

"Если посмотреть на мир, я бы сказал, что во многих случаях наши противники сильнее, чем когда-либо, и стали сильнее за последние четыре года. Конечно, Россия не считает себя слабее, чем была четыре года назад. Теперь они контролируют территорию, которой у них не было, когда Дональд Трамп покинул свой пост", - сказал госсекретарь США.

Ранее Рубио заявил, что прекращение войны и устойчивый мир в Украине станут официальной политикой США.

Война в Украине идет 1073-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 31 января 2025 года в обновляемом онлайне.