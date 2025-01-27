В Верховной Раде допускают отмену указа президента Владимира Зеленского о запрете проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявляет нардеп Мария Мезенцева-Федоренко в эфире национального телемарафона.

Как считает депутат, "если ситуация потребует изменений, то такие изменения будут".

"Для снятия запрета потребуется новое решение СНБО... Впрочем, у нас нет сейчас переговоров с Путиным, потому что для этого нет основания", – отмечает Мезенцева.

Ранее Путин заявил, что Зеленский отказывается отменять запрет на переговоровы с Кремлём, хотя от Банковой этого требует Запад.

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