Спикер командования оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что "мы не можем говорить о том, что Великая Новоселка оккупирована" российскими войсками.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Россияне там фиксируются со вчера, но это, скажем так, не совсем центр. Они поставили флаг на котельной за стадионом "Колос"", - сказал спикер.

Он отметил, что не может комментировать перемещение украинских войск в районе поселка, поскольку это может поставить под угрозу оборонительную операцию.

Также в 110 ОМБр заявили, что угрозы окружения украинских войск в районе Великой Новоселки нет. В настоящее время бои в поселке продолжаются.

Там, где была угроза окружения, наши подразделения, "используя погодные условия, умело вышли". Продолжать наступление из Великой Новоселки у россиян уже не получится, отметили в бригаде.

"Река "Мокрые Ялы", которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку, враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами", - говорится в сообщении.

Напомним, Deep State сообщал, что Великая Новосёлка практически полностью захвачена российской армией. В "серой зоне" остаётся небольшой участок северо-западной окраины посёлка.

Другие украинские военные заявляли об окружении подразделений ВСУ в южной части населённого пункта.

Российские паблики со вчерашнего вечера заявляют о полном захвате Великой Новоселки.

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