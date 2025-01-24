Битва за Великую Новосёлку у границ Донецкой и Запорожской областей подходит к концу – армия РФ уже фиксируется в центре города и продолжает его зачистку.

Об этом пишет военный обозреватель Deep State.

При этом паблик уточняет, что заявления российских военкоров о том, что их армия уже контролирует весь населённый пункт, на данный момент не соответствуют действительности.

"Противник преуспевает в продвижении на восточных окрестностях, а также занял небольшую часть центральных улиц населенного пункта... Также пробует давить с юга и со стороны Времьевки, применяя огромное количество ресурсов, в частности, пехоты и техники", – добавляет DS.

Ранее украинский военный сообщал, что в Великой Новосёлке южная часть украинской обороны оказалась отрезана от северной.

В Украине подходит к концу 1066-й день войны. Последние новости с главными событиями 24 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В пгт Великая Новосёлка "есть риск оперативного окружения", сообщили в ВСУ. Под Покровском россияне быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, передаёт военный. Неприятель также перекрыл железнодорожное снабжение между сёлами Удачным и Котлино, продолжая наступать в сторону Сергеевки.

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