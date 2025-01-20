ВСУ ведут "безнадёжную битву" в трёх городах Донбасса: Торецке, Часовом Яру и Великой Новоселке. Эти города находятся "в нескольких днях или неделях от падения".

Такое мнение высказал военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.

По его словам, Торецк захвачен россиянами на 95%. Как говорят украинские военные, ВСУ защищают последнюю шахту.

Часов Яр захвачен на 60%. Утерян контроль над крупнейшим многоэтажным районом и огнеупорным заводом, ВСУ контролируют административный центр города и несколько дачных районов.

Великая Новосёлка окружена с трёх сторон. Это стратегически важный городок в 17 км от границ Днепропетровской области, который особенно сильно защищён. Однако россияне его обошли с фланга, и ВСУ пытаются продолжить снабжение через узкий коридор, который идёт через реку без моста. Наблюдатели полагают, что ВСУ вскоре отступят, чтобы избежать полного окружения.

Между тем, судя по карте, до границ Днепропетровской области россиянам осталось менее пяти километров.

Война в Украине идет 1062-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщили, что российские войска захватили населенный пункт Котлино под Покровском в Донецкой области. По данным карты военного телеграм-канала Deep State, часть Котлино еще находится под контролем ВСУ. От этого села на северо-запад уже нет населенных пунктов до трассы Покровск-Павлоград.

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