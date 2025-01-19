Российским войскам до границ Днепропетровской области осталось менее пяти километров. Об этом свидетельствует онлайн-карта военного паблика Deep State.

Еще неделю назад это расстояние было шесть с половиной километров.

Однако вчера линия фронта максимально приблизилась к Днепропетровской области со стороны Удачного к юго-западу от Покровска.

В самом Удачном, где расположена последняя подконтрольная Украине шахта коксующегося угля, уже ведутся бои.

Также враг продолжает продвигаться в направлении сел Котлиное, Удачное, Новоандреевка, Сухие Ялы, Времьевка и Великая Новоселка.

Война в Украине идет 1061-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщили, о захвате Времьевки. Также россияне вошли в Великую Новосёлку в Донецкой области, на карте поселок обозначен в глубоком полуокружении. Генштаб заявил, что ВСУ поразили нефтебазу в Калужской области РФ. Вчера утром РФ ударила ракетами по Киеву и центру Запорожья.

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