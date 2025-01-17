Россияне практически захватили Времьевку - село, примыкающее с запада к Великой Новоселке в Донецкой области. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

По ней, большая часть деревни за минувшие сутки была захвачена, в "серой зоне" остается лишь северная окраина.

Вчера вечером украинский боец с позывным "Мучной" сообщал, что россияне "стремительно" наступают во Времьевке, имея продвижение с юга на север. Если село будет захвачено, "это будет ой как больно нашему гарнизону в Великой Новоселке", добавляет военный.

Потеря Времьевки резко усложняет оборону Великой Новоселки, поскольку блокирует фактически всю западную часть поселка - последнего крупного укрепрайона ВСУ на юго-западе Донецкой области, который стоит на пути в Запорожье.

Напомним, российские войска захватили Нескучное под Великой Новоселкой, продвинулись к юго-западу от Курахово и Покровска (в районе Котлино).

Война в Украине идет 1059-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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