В настоящее время Вооружённые силы Украины в Донецкой области удерживают лишь окраины Торецка. В частности, шахту "Торецкую".

Об этом в своём телеграм-канале заявил украинский военный с позывным Мучной.

По его словам, сдерживать россиян приходится только дронами.

"Сейчас происходит последний рывок по сдерживанию шахты "Торецкая". Враг пытается обходить её как с востока, так и с запада, также систематически продвижение происходит в районе Крымского, уже по сути остались дозачистки остатка улиц", – пишет военный.

"Я считаю, чтобы не ходить вокруг, это произойдёт непременно, и шахта перейдет под контроль противника, как и вся агломерация города, вопрос времени", – добавил Мучной.

Также он пишет, что в Часовом Яре "тоже всё идет к завершающему этапу после того, как враг завладел мкр. "Северный", они начали продвигаться южнее жд полотна, после того, как противник завершит здесь фазу выбивания, то это приведёт к угрозе в центре города".

"Все пути боеснабжения будут перерезаны, и нашим козакам останется только одно – выйти, или под дудку высшего руководства оставаться там до последнего бойца", – подытожил военнослужащий.

Напомним, армия РФ начала штурм шахты "Торецкая" девять дней назад.

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