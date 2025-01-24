На линии фронта в Украине воюет более 400 000 россиян, им противостоят примерно 250 000 украинцев.

Такие данные приводит газета New York Times со ссылкой на заключение военного аналитика, знакомого с западными оценками.

При этом, по словам эксперта, "разрыв между армиями растёт" в пользу РФ, так как реальные потери российских войск ниже, чем официально заявляет Украина. Соотношение потерь – "менее двух" российских солдат на одного украинского.

В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Москва теряет 5-6 своих солдат на одного украинского, но аналитики различных проектов, которые подсчитывают некрологи обеих сторон конфликта, оспаривают подобные пропорции.

И, хотя "западные спецслужбы неохотно раскрывают свои внутренние подсчёты потерь Украины, опасаясь подорвать союзника", их оценки потерь ВСУ "намного превышают официальные цифры Киева".

При этом в прошлом году Москва за один день вербовала в армию от 600 до 1000 контрактников.

"Киев сравнялся с этим показателем лишь на короткое время", – говорится в статье.

"Разрыв в наборе солдат в конечном итоге формирует поле боя. Россия теряет всё больше мужчин. Но и каждая украинская жертва приближает Кремль к победе", – резюмирует издание.

Ранее новый президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла на войне почти миллион солдат убитыми, а Украина – 700 тысяч.

В Украине подходит к концу 1066-й день войны. Последние новости с главными событиями 24 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В пгт Великая Новосёлка "есть риск оперативного окружения", сообщили в ВСУ. Под Покровском россияне быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, передаёт военный. Неприятель также перекрыл железнодорожное снабжение между сёлами Удачным и Котлино, продолжая наступать в сторону Сергеевки.

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