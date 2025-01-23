Анализируем итоги 1065-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают продвижение в районе Великой Новоселки. Об этом свидетельствует карта Deep State.

Великая Новоселка почти вся либо в серой зоне, либо под контролем РФ, там "есть риск оперативного окружения", заявил спикер группировки "Хортица" Виктор Трегубов.

"Великая Новоселка сейчас находится в довольно затруднительном положении. Украинские воины делают все, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника. Полного окружения там нет. Есть риск оперативного окружения, но предпринимаются усилия, чтобы его не допустить и чтобы россиянам не удалось заблокировать подходы к поселку, хотя они пытаются взять их под огневой контроль", - заявил он в эфире телемарафона.

Он отметил, что особые трудности создает река в поселке, ограничивая маневры.

Лейтенант ВСУ Алекс пишет, что "по Великой Новоселке все почти решено" и теперь вопрос в количестве фортификаций севернее, ведь "за ней одни степи и поля и мало естественных или искусственных преград", и без построенных должным образом инженерных сооружений "могут быть плохие дела".

На примере Великой Новоселки швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung пишет, что "военная ситуация на востоке Украины в последние дни резко ухудшилась. Линии обороны рухнули на различных участках фронта".

ВСУ попали "в ловушку", пишет газета, прогнозируя скорое падение поселка, который три года был "оплотом против дальнейшего продвижения России на юге Донбасса" (Великая Новоселка является "воротами" в Запорожскую область).

Украинские военные, "судя по всему, отрезаны от всех поставок" и им "остается надеяться только на то, что они доберутся до безопасного места пешком через поле или на импровизированных паромах через реку Мокрые Ялы". При этом им "приходится оставлять тяжелую военную технику". Попытки прийти им на помощь, "видимо, не увенчались успехом", о чем свидетельствует в том числе видео уничтоженной в окрестностях бронетехники.

"Нынешний сценарий напоминает дорогостоящие оборонительные бои под Авдеевкой год назад и под Угледером в октябре. В обоих случаях высшее командование слишком долго выжидало в безнадежной ситуации и слишком поздно отдало приказ об отходе. Соответственно, среди некоторых украинцев существует большое возмущение тем, что Киев, похоже, ничему не научился", - комментирует швейцарская газета, упоминая комментарий Бутусова.

Издание прогнозирует, что после Великой Нововселки россияне пойдут на север, где мало топографических препятствий, к границе Днепропетровской области. "Великая Новоселка – это символ переменчивой судьбы войны", - пишет издание, напоминая, что именно здесь разворачивалось провалившееся контрнаступление Украины летом 2023 года.

Под Покровском россияне быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, поскольку там большие поля и посадки, которые они "просто зачищают и перебегают", пишет лейтенант ВСУ Алекс.

Сейчас войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлино и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны.

Кроме того, россияне в районе Воздвиженки и Барановки (к востоку от Мирнограда) почти перерезали трассу Покровск - Константиновка - до нее осталось менее километра.

Главком Сырский сообщил, что "принял необходимые решения по усилению подразделений" на Покровском направлении "резервами и ресурсами для более эффективного выполнения задач".

Вчера вечером и сегодня ночью под масштабный обстрел попало Запорожье. Сперва город атаковали дроны, что вызвало взрывы и сильный пожар. Затем ночью был прилет баллистики. Власти заявили, что все удары приходились по объекту энергетики. Один человек погиб, более 50 пострадали.

Очевидцы в пабликах пишут о прилете по "заводу". В соцсетях проходила информация об ударе по энергоподстанции предприятия "Мотор Сич", которое в последнее время системно обстреливается россиянами.

"Ультиматум" Трампа

Вчера Дональд Трамп через соцсети призвал Россию заключить "быструю сделку" по Украине, угрожая в противном случае санкциями (полностью мы приводили это заявление здесь).

В Кремле сегодня это прокомментировали.

"Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", - заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

При этом каких-то более жестких комментариев из Москвы от представителей высшего российского руководства не прозвучало. Было лишь множество возмущенных комментариев блогеров и депутатов Госдумы.

Сегодня Трамп, выступая в Давосе, продолжил заявления о давлении на Москву. Он сказал, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть - в том числе для давления на РФ по Украине. По его словам, если цена на нефть упадет, война в Украине закончится (лишив Россию части доходов бюджета).

Далее он сказал, что уже ведет работу по завершению войны в Украине и хотел бы встретиться с Путиным. А на вопрос, когда закончиться война, ответил: "Спросите у Путина. Украина готова к соглашению". Он также вновь пригрозил новыми санкциями России, если Москва откажется от переговоров по Украине.

Мы уже вчера писали, что угрозы Трампа Москве за отказ от переговоров и сделки выглядят парадоксально. Если посмотреть на последние мессиджи из Украины и России, то против "быстрой сделки" куда чаще высказывался Киев и его европейские партнеры, Москва же всячески намекала на готовность к переговорам и компромиссам (это слово произнес недавно лично Путин).

Зеленский же в своих последних интервью продолжал настаивать на том, что переговоры сейчас проводить нельзя (что прямо противоречит заявлениям Трампа), и заявил, что для начала диалога с РФ она должна отвести войска на линию февраля 2022 года, что в нынешних условиях, когда российская армия наступает, выглядит требованием нереальным (соратники Трампа ранее заявляли, что хотят остановить войну по линии фронта).

В целом же, хотя последние заявления Трампа и называют ультиматумом, по своей сути он таковым не является, так как не содержит главного - конкретных условий, которые должна выполнить сторона, которой этот ультиматум выдвигается. Он содержит лишь общее требование "остановить войну". Но каким образом это должен, по мнению Трампа, сделать Путин? Отвести войска на границы 1991 года, на линию 2022 года, остановить огонь по линии фронта? Этого Трамп не говорит.

В связи с этим есть две версии. Первая исходит из того, что контакты между Трампом и Кремлем по условиям завершения войны уже идут. Но либо переговорный процесс зашел в тупик из-за несовпадения позиций и Трамп решил надавить на Путина публичными угрозами, чтобы, например, тот согласился просто на прекращение огня без каких-либо дополнительных условий (или с минимальными условиями). Либо Москва и Вашингтон уже обо всем друг с другом договорились и в ближайшее время эти договоренности будут озвучены, но Трамп теперь хочет создать впечатление, что это не он "прогнулся", а Путин. Для того и делает резкие заявления.

Узким местом этой версии является то, что до сих пор не было никаких даже неофициальных утечек информации о том, что переговоры идут, и о том, что Трамп уже переслал Путину некие конкретные предложения.

Вторая версия гласит, что Трамп четко стал на позицию, которую продвигают украинские власти и "партия войны" на Западе. Они призывают вообще не предлагать пока ничего Путину, а просто усиливать давление на РФ, увеличивать поставки оружия, в том числе и дальнобойного. И так вплоть до того, пока Кремль не капитулирует, приняв те условия завершения войны, которые ему продиктует Украина и Запад.

То есть, грубо говоря, это стратегия войны "до победного конца", которая не подразумевает ее быстрого завершения. И которую в общем и целом пыталась реализовать и администрация Байдена.

Правда, это противоречит как заявлениям самого Трампа, который продолжает обещать скорейшее завершение войны, так и заявлениям его соратников, в частности госсекретаря Марко Рубио, который заявлял, что и Украине, и России нужно идти на компромиссы.

Но Трампу эту идею могли "продать", рассказав о том, что экономика РФ находится на "грани краха" и нужно лишь пригрозить усилением санкций и падением цен на нефть, а также подключить к давлению на Россию Китай, и Путин будет вынужден быстро принять все условия, которые ему продиктует Трамп. К слову, поток публикаций в западных СМИ на эту тему резко усилился как раз в последние дни. В разных изданиях появляются статьи с одной и той же мыслью - "если надавить на РФ, то уже к концу года она не сможет продолжать войну", "Кремль очень беспокоит состояние экономики", "нужно усилить санкции, и уже через несколько месяцев Москва запросит мира" и т.д.

Отметим, что крах российской экономики предсказывают с начала войны. Но этого не происходит. И сейчас немало экспертов также полагают, что слухи о скором экономическом обвале РФ несколько преувеличены. Цены на нефть также пытались еще при Байдене направить вниз, но не получалось. Да и зачем низкие цены на нефть нефтедобывающим странам (как и американским нефтяникам), не очень понятно. Будет ли давить Китай на Москву по просьбе Трампа, с учетом четкого антикитайского курса последнего - также вопрос открытый.

Тем более что даже если и будет сильный негативный эффект, то не сразу, а на способность РФ продолжать войну это скажется еще позже.

Наконец, Путин, если почувствует, что дело принимает тяжелый для него оборот, может сам резко поднять ставки, вплоть до угрозы применения ядерного оружия. И в итоге война не только не закончится (как обещает Трамп), а может подойти к грани третьей мировой, которую Трамп обещал не допустить.

О том, что Трамп может стать на позицию "партии войны", напомним, накануне инаугурации писал его соратник Бэннон.

"Если мы не будем осторожны, это превратится во Вьетнам Трампа. Именно это и произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал хозяином войны, и она вошла в историю как его война, а не Линдона Джонсона (предшественник Никсона на посту президента, при котором США втянулись в войну во Вьетнаме - Ред.)", - сказал Бэннон.

Он считает, что Трамп может попасть "в ловушку, подготовленную альянсом американской оборонной промышленности, европейцев" и даже некоторых из друзей самого Бэннона, которых он считает сбившимися с пути, среди которых и спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Бэннон раскритиковал идею Келлога усилить давление на Россию в случае срыва переговоров. По его мнению бывшего советника, это увеличивает риск еще большего втягивания Вашингтона в войну, которую, как он считает, выиграть невозможно.

Но повторимся, окончательно делать выводы, что шансы на завершение войны обнулены, еще рано. Не исключено, что мы действительно наблюдаем некий торг, за которым последует та самая "сделка", о которой любит говорить Трамп. Ключевым моментом будет встреча Трампа и Путина и ее итог. Либо вообще отсутствие таковой встречи, что и станет индикатором срыва переговоров.

К слову, в западной прессе пока еще преобладает точка зрения, что все стороны, несмотря на жесткую риторику Трампа, смогут прийти к компромиссу и война завершится в течение нынешнего года.

Газета The Times считает, что Трамп использует "кнут и пряник" и для Киева, и для Москвы, чтобы закончить войну.

Говоря о "кнуте" для России, газета обсуждает вторичные санкции против стран, которые торгуют с РФ - включая Индию и Китай, а также угрозы США "наводнить мировые рынки природным газом и нефтью из США, чтобы обрушить доходы России (и Ирана) от экспорта энергоносителей". При этом Россия, хоть и остается уязвимой к экономической войне, "масштабы этой уязвимости неясны", пишет The Times.

Киев могут лишить новых поставок оружия, которых требует украинское руководство, если Украина откажется расширить призыв на мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

"Для президента Зеленского это будет пересечение красной линии", поскольку уклонение от призыва и так "становится массовым, так как усталость от войны берет верх". "Расширение призыва может стать политически губительным (для Зеленского - Ред.)", - пишет Times.

"Горькая пилюля" от Трампа для Украины будет состоять в территориальных уступках", считает The Times.

"Для Украины это может означать фактическую (хотя не юридическую) потерю пятой части своей территории — горькую пилюлю, которую, возможно, подсластит западная гарантия безопасности остальной части страны", - сообщает издание и предполагает, что это может быть "развертывание в Украине американских и европейских сил" (хотя Трамп никогда не подтверждал планов отправить войска США в Украину, а СМИ писали, что он против этого - Ред.).

Газета полагает, что Путин такой вариант "может представить как победу благодаря аннексированным территориям".