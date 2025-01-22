Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил, что если не удастся заключить соглашение по Украине в ближайшее время, США введут новые санкции против РФ.

Об этом он написал в своих соцсетях.

"Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным - несмотря на ложь радикальных левых о России, России, России. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней.

С учетом всего этого я собираюсь сделать для России, чья экономика терпит крах, и для президента Путина очень большое одолжение. Давайте заключим соглашение сейчас и остановим эту нелепую войну! Дальше будет только хуже.

Если мы не достигнем "сделки" в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в США и другие страны, которые участвуют в этом процессе.

Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пора договориться. Никаких больше потерь жизней!" - написал Трамп.

Угрозы Трампа Москве прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

Как пишет канал, на самом деле Трамп угрожает всем с момента своей инаугурации. И России в этом плане "повезло" даже несколько больше, чем Панаме или Дании: новый президент США, по крайней мере, не претендует на часть территории РФ.

С момента инаугурации Трамп угрожал:

отобрать Гренландию у Дании,

отобрать Панамский канал у Панамы,

ввести пошлины на импорт из Канады и Мексики,

ввести 100% пошлины на импорт из стран БРИКС (к которым они причислил Испанию),

ввести пошлины на импорт из ЕС.

И это неполный перечень только на международном уровне, без учета угроз по поводу внутриамериканской ситуации. Время покажет, на кого и как эти угрозы подействуют, а если не подействуют, то как будет действовать Трамп, резюмирует канал.

Ранее Трамп уже допускал введение новых санкций против России.

Хотя эксперт считает, что его ставка на угрозы экономике РФ может не сыграть, поскольку в Кремле уверены, что с экономикой у России все хорошо.

Мы анализировали, что означают подобные заявления Трампа.