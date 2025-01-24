Россияне продвинулись в Великой Новоселке Донецкой области и на других участках фронта. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Армия РФ продвинулась в нескольких местах между Покровском и Курахово.

Активизировалась севернее Тернов на Лиманском направлении, расширив плацдарм на правом берегу реки Жеребец в Макеевке.

Также в Харьковской области войска РФ продвинулись по трассе юго-восточнее Купянска и в Западном, что рядом с Двуречной.

Россияне заявляют, что вошли в центр Великой Новоселки. Они публикуют видео продвижения там своих штурмовых групп и установки флага РФ над одним из домов.

Судя по карте украинского военного паблика Deep State, в центре поселка закрепились россияне.

Также в серой зоне находятся северо-западные окраины населенного пункта, через которые снабжалась Великая Новоселка.

Ранее военные ВСУ сообщали, что южная часть поселка отрезана от северной.

Война в Украине идет 1066-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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