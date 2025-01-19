Великая Новосёлка в Донецкой области находится в шаге от окружения. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

О боях в самом поселке сообщалось ещё вчера. Также Deep State сообщал, что россияне начали штурм Великой Новосёлки с трёх направлений.

РФ атакует районы молокозавода, АЗС и аэродрома к востоку и северу от посёлка.

Штурмы идут малыми пехотными группами, десантируемыми с бронетехники.

"Будущий уход из Великой Новоселки будет "очень веселым". Потому что даже грунтовок там для этого осталось мало", - пишет украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

Напомним, украинский военный с позывным "Мучной" сообщил, что российские войска захватили Времьевку около Великой Новоселки. По его словам, пока ещё остаётся небольшой коридор для отхода украинских войск из возможного окружения в поселке. Но этот путь находится под огневым контролем россиян.

Война в Украине идет 1061-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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