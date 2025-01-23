На юго-западе Донецкой области в Великой Новоселки южная часть украинской обороны оказалась отрезана от северной.

Об этом в своём телеграм-канале сообщает военнослужащий ВСУ с позывным Мучной, публикуя карту боевых действий.

По его словам, в настоящее время неприятель продвигается к центру населённого пункта, удерживая контроль над большей частью правого берега. Остальные позиции обороны ВСУ россияне "плотно засыпают градами".

"Потери с нашей стороны есть, и очень велики, всему этому есть видеофиксации с вражеских камер. Скоро поселку будут грабли, сколько выйдет в живых, только богам известно", – написал Мучной.

Ранее спикер группировки "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что на Покровском направлении усилят подразделения, поскольку в Великой Новосёлке "есть риск оперативного окружения".

Война в Украине идёт 1065-й день. Последние новости с главными событиями 23 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Обозреватель Deep State фиксирует два российских продвижения за минувшие сутки – в районе Воздвиженки к востоку от Покровска и северо-западнее Курахово. Под Покровском ВСУ ведут контратаки в районе села Удачного. Ухудшается ситуация в Великой Новосёлке, куда уже можно попасть только пешком из-за присутствия неприятеля на флангах.

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