В Великой Новоселке Донецкой области "есть риск оперативного окружения". Об этом заявил спикер группировки "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Великая Новоселка сейчас находится в довольно затруднительном положении. Украинские воины делают все, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника. Полного окружения там нет. Есть риск оперативного окружения, но предпринимаются усилия, чтобы его не допустить и чтобы россиянам не удалось заблокировать подходы к поселку, хотя они пытаются взять их под огневой контроль", - сообщил он.

Он отметил, что особые трудности создает река в поселке, ограничивая маневры.

Лейтенант ВСУ Алекс пишет, что "по Великой Новоселке все почти решено", и теперь вопрос в количестве фортификаций севернее, ведь "за ней одни степи и поля и мало естественных или искусственных преград", и без построенных должным образом инженерных сооружений "могут быть плохие дела".

На Покровском направлении враг сосредоточивает основные усилия и ведет активные наступательные действия, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он заявил, что "принял необходимые решения по усилению подразделений".

"Приняли необходимые решения для укрепления резервов и ресурсных подразделений для более эффективного выполнения задач", - написал Сырский.

Ранее лейтенант ВСУ сообщил, что на этом направлении россияне быстро двигаются в сторону Днепропетровской области.

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