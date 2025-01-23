Российские войска продолжают продвижение в районе Великой Новоселки, к западу от Курахово и к юго-западу от Покровска.

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Великая Новоселка почти вся либо в серой зоне, либо под контролем РФ.

Кроме того, россияне в районе Воздвиженки и Барановки (к востоку от Мирнограда) почти перерезали трассу Покровск-Константиновка - до нее осталось менее километра.

Лейтенант ВСУ Алекс сообщает, что россияне под Покровском быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, поскольку там большие поля и посадки, которые они "просто зачищают и перебегают".

Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны.

Также армия РФ продолжает продвигаться к северо-западу от Курахово в сторону Днепропетровской области.

Война в Украине идет 1065-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State фиксирует за сутки два российских продвижения - в районе Воздвиженки к востоку от Покровска и северо-западнее Курахово. Под Покровском идут контратаки ВСУ в районе Удачного. Ухудшается ситуация в Великой Новоселке, куда уже можно попасть только пешком из-за присутствия РФ на флангах.

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