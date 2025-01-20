Армия РФ расширяет свои плацдармы на правом берегу реки Жеребец в Ивановке Донецкой области и на правом берегу реки Оскол в Двуречной Харьковской области.

Такие изменения отражены на карте украинского военного телеграм-канала Deep State.

Также россияне продвинулись в районе Тернов, на левом берегу Жеребца (рядом с Ивановкой на Лиманском направлении).

Паблики публикуют видео с присутствием российских войск в южной части Тернов, что подтверждает практически полный контроль РФ над селом, которое россияне начали штурмовать с севера.

"На Лиманском направлении ситуация усугубилась. Речь идет о тактических продвижениях врага, ничего крайне критического и масштабного, но и хорошего мало", - комментирует по Ивановке лейтенант ВСУ с позывным Алекс.

При этом, по данным Deep State, ВСУ восстановили позиции в Курской области юго-восточнее Суджи - в районе Махновки, где недавно продвинулись россияне.

Ранее сообщалось, что российские войска наступают в сторону Лимана и атакуют село Колодези со стороны захваченной Ивановки.

Война в Украине идет 1062-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщили, что российские войска захватили населенный пункт Котлино под Покровском в Донецкой области. По данным карты военного телеграм-канала Deep State, часть Котлино еще находится под контролем ВСУ. От этого села на северо-запад уже нет населенных пунктов до трассы Покровск-Павлоград.

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