Поселок Великая Новосёлка в Донецкой области практически полностью захвачена российской армией. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.

В "серой зоне" остаётся небольшой участок северо-западной окраины посёлка.

Ранее Deep State сообщал, что армия РФ продвинулась в нескольких местах между Покровском и Курахово. Также войска РФ активизировались севернее Тернов на Лиманском направлении, расширив плацдарм на правом берегу реки Жеребец в Макеевке.

Война в Украине идет 1068-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный сообщил, что российские войска вошли в Андреевку на Кураховском направлении. По данным Deep State, армия РФ продвинулась в Торецке, она контролирует район многоэтажек и обходит с флангов шахту "Торецкая". Также россияне продвинулись возле Надиевки, Дачного и Сухих Ялов.

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