Российские войска вошли в Андреевку на Кураховском направлении.

Об этом сообщает украинский военный с позывным "Мучной".

Андреевка - село к северу от трассы из Курахово на запад, в Запорожскую область. Контроль над ним стратегически важен для судьбы украинских войск к западу от Курахово.

Продолжаются очень тяжелые бои за Андреевку, заявил "Мучной". По его словам, россияне пытаются закрепиться в селе. Кроме того, ухудшается ситуация в районе соседнего Дачного.

"Также противник продвигается к северу от Сухих Ялов, тем самым сужая эту кишку", - сообщил военный.

Ранее военный паблик Deep State сообщал, что армия РФ продвинулась в Великой Новоселке и на других участках фронта. В том числе зафиксировано продвижение россиян в нескольких местах между Покровском и Курахово.

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