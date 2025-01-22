В поселок Великая Новоселка Донецкой области теперь можно попасть только пешком, так как на флангах присутствует российская армия.

Об этом заявил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

По его информации, ВСУ держатся в коридоре шириной от 2200 до 3700 метров, который полностью простреливается россиянами.

По словам Бутусова, ситуация в населенном пункте "катастрофическая".

"Развернуть связь, организовать обеспечение и быструю эвакуацию невозможно. Как дальше это возможно удерживать? Пополнения людьми нет. Но есть приказ держаться", - заявил Бутусов.

Также он призвал дать команду на вывод ВСУ из Великой Новоселки.

Ранее военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке утверждал, что ВСУ ведут "безнадежную битву" в трех населенных пунктах Донбасса: Торецке, Часовом Яру и Великой Новоселке. И что эти поселения скоро придется оставить - это вопрос максимум недель.

Война в Украине идет 1064-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 22 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на юго-востоке Великой Новоселки, которая окружена с трех сторон, свидетельствует карта Deep State. На северной части фронта в Харьковской области - захватила существенную часть Двуречной и продвинулась под Боровой. Также военный сообщил, что россияне продвинулись на Лиманском направлении, полностью захватив населенный пункт Терны.

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