Оборона Великой Новоселки в Донецкой области "подходит к своему логичному завершению". Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец.

По его словам, захват Нескучного и Времьевки "сделали дальнейшее успешное удержание Великой Новоселки в условиях, практически трёхстороннего её охвата – если не невозможным, то явно очень и очень маловероятным".

"Более того, очевидно, что даже в случае принятия решения на отход из Великой Новоселки сделать это успешно будет весьма сложно", - добавил он.

Также, по данным украинского военного паблика Deep State, армия РФ продвинулась в Харьковской и Донецкой областях.

Продвижение зафиксировано:

в Тихом (Волчанское направление, Харьковская область),

в районе Зеленого Гая (в сторону Боровой Харьковской области),

в районе Удачного и Котлино (западнее Покровска),

в районе Дачного (западнее Курахово).

Война в Украине идет 1060-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне практически захватили Времьевку возле Великой Новоселке, свидетельствует карта Deep State. Россияне также продвинулись к юго-западу от Покровска, захватив Песчаное. Вчера РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. Погибли пять человек.

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