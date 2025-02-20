Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть "козыри" в переговорах. По его словам, РФ имеет преимущество из-за того, что она "захватила много территории".

Об этом он заявил изданию BBC на борту Air Force One.

"Я думаю, что русские хотят закончить эту войну, действительно думаю. Думаю, что у них есть козыри (have the cards), потому что они захватили много территории", - заявил Трамп.

При этом он отметил, что "доверяет" России, когда та говорит о стремлении к миру.

Напомним, западные СМИ начали писать о том, что Трамп хочет отстранения украинского президента Владимира Зеленского от власти.

Во время выступления в Майами президент США заявил, что "Зеленский ужасно справляется со своей работой" и назвал его "диктатором".

Война в Украине идет 1093-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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