Президент США Дональд Трамп хочет отстранения украинского президента Владимира Зеленского от власти в Украине. Об этом пишет британский журнал The Economist, комментируя жесткую критику со стороны Белого дома в адрес Киева.

Сам же Зеленский теряет популярность в собственной стране, "замкнулся" в круге своих советников и "совершает ошибки", сообщает издание. По его данным, бывший главком Залужный вдвое популярнее Зеленского и победил бы его на выборах.

"Похоже, Трамп хочет избавиться от Зеленского, которого он никогда не любил и которого считает неудобным. Речь не о выборах. Речь идет об устранении Зеленского", - заявил изданию один из бывших украинских политиков.

Члены правящей партии "Слуга народа" говорят о падении "морального состояния", и что "двери в Вашингтоне для них закрываются". Один из оппозиционных депутатов заявил, что Раде, возможно, придется голосовать за "унизительное соглашение о прекращении огня".

Издание указывает, что "многое уже развивается по худшему сценарию для Украины". Украинские элиты опасаются, что команда Трампа призовет их к прекращению огня без гарантий безопасности и немедленным выборам, "которые разрушат единство Украины".

Поскольку Трамп ведет дело "к неприемлемому для Украины предложению", "Зеленскому придется затягивать процесс и искать пути для маневра".

Украинский чиновник заявил, что минимум, который Украина могла бы принять, - это сохранение связей с западными армиями (без вступления в НАТО), отсутствие серьезного разоружения, продолжение поставок оружия и финансовой помощи, а также присутствие иностранных миротворцев. Их численность не так важна, как сам факт их присутствия.

При этом издание считает, что Трамп в качестве принуждения Украины к соглашению "наверняка" урежет или прекратит военную помощь, а также отключит ВСУ от данных разведки и Starlink. Он может также снять санкции с России.

При этом война с Трампом будет для Зеленского "психологически сложной", поскольку президент Украины "все больше замыкается в узком кругу приближенных". "Нет никого, кто мог бы сказать ему "нет", и он совершает ошибки", - говорит один из инсайдеров.

"Многие украинцы также разочарованы своим лидером. Внутренние опросы, проведенные по заказу The Economist, показывают, что, хотя Зеленский остается самым популярным политиком в стране, он проиграл бы будущие выборы с результатом 30% против 65% в пользу Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего ВСУ, который пока не идет в политику. В январе публичный опрос показал, что доверие к Зеленскому упало до 52% — минимального уровня с начала войны (по сравнению с 90% в 2022 году), хотя и гораздо выше 4%, о которых заявил Трамп 18 февраля", - пишет издание.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский "ужасно справляется со своей работой".