Президент США Дональд Трамп посвятил Украине несколько минут из своей речи на бизнес-конференции в Майами.

В своём заявлении президент США во многом повторил свой пост, где он назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Это определение он повторил и в новой своей речи. Приводим её полный текст:

"Но подумайте об этом: скромно успешный комик, президент Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую в принципе невозможно было выиграть, которая не должна была начинаться и никогда бы не началась, если бы я был президентом. Ни единого шанса. Она не начиналась четыре года, и никогда бы не началась. Но это война, которую без США и Трампа он никогда не сможет завершить. Они никогда не закончат эту войну без нашего участия.

Вот почему они так хорошо поработали в эти выходные. Вот почему Саудовская Аравия так хорошо справилась с организацией. США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, а деньги Европы гарантированы - они их получают обратно. Это своего рода заем. Никто об этом не знает. Но я знаю. Я сказал: почему никто не говорит, что мы должны делать так же? А мы тратим гораздо больше денег. Нам нужно уравнять условия.

В то время как США не получают ничего обратно, Европа возвращает свои деньги. Это заем. А мы просто раздаем деньги. У нас была сделка, основанная на редкоземельных элементах и других вещах, но они нарушили эту сделку. Они нарушили ее два дня назад. Мы заключили соглашение, потому что сказали: "Мы тратим 350 миллиардов долларов, а Европа получает свои деньги обратно в виде займа, а мы – нет". Мы просто раздаем деньги направо и налево. Так работает администрация Байдена. Но теперь они больше не имеют дело с теми же Соединенными Штатами, что и несколько месяцев назад.

Почему коррумпированный Джо Байден не потребовал уравнивания условий? Эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас, а между нами - огромный красивый океан. Мы помогаем Европе, мы пытаемся помочь Европе. К тому же Зеленский признает, что половина денег, которые мы им отправили, исчезла. Они не знают, где эти деньги. Он сказал: "Ну, мы не знаем, где половина из них". Отлично. Замечательно.

Он отказывается проводить выборы. Его рейтинг в реальных украинских опросах низкий. Ну как можно быть популярным, когда каждый город разрушается? Трудно быть популярным. Кто-то сказал: "О нет, его рейтинги хорошие". Да бросьте. Каждый город превращен в руины. Они все выглядят как стройплощадки после сноса.

Единственное, в чем он действительно хорош, - это манипулировать Джо Байденом, как куклой. Он играл на нем, как на скрипке. Это выражение, которое мы используем, чтобы сказать, что человек очень легко поддается влиянию. Диктатор без выборов. Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны. Нужно двигаться быстро, потому что эта война идет в неправильном направлении.

Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией. И я признаю, что только Трамп сможет это сделать. Мы сможем это сделать в администрации Трампа. Думаю, даже Путин это признал. Байден никогда не пытался. Европа не смогла добиться мира. А Зеленский, возможно, хочет, чтобы эта "кормушка" продолжалась. Не знаю, в чем проблема. Но он не смог этого сделать.

Он очень расстроен, что его не пригласили. Он мог бы приехать, если бы хотел, но его не пригласили в Саудовскую Аравию. Но за три года не было ни встреч, ни звонков, чтобы остановить эту войну. Это ужасно. Я думаю, что Россия потеряла 900 000 солдат. Думаю, Украина потеряла, наверное, 700 000. И это страшно. Вы увидите части тел, тела и части тел повсюду на поле боя. Мы видим их очень точно через спутники.

Я люблю Украину, но Зеленский ужасно справляется со своей работой. Его страна разрушена. Миллионы людей погибли совершенно напрасно. А войну нельзя закончить, если не разговаривать с обеими сторонами. Нужно говорить. Они не разговаривали три года. Мы надеемся вскоре увидеть перемирие и восстановить стабильность в Европе и на Ближнем Востоке".

Также в телеграм-каналах Трампу приписали заявление, что он хочет за год остановить войну, а если этого не сделает, то начнётся третья мировая.

Но на самом деле Трамп сказал несколько иначе. Он заявил, что Третья мировая произошла бы через год, если бы Демпартия осталась у власти.

"Никому не будет выгоды от третьей мировой войны, и мы были не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, была бы третья мировая война. Теперь этого не случится. Мы закончим войны", - сказал Трамп.

Напомним, ранее Трамп уже называл президента Украины "диктатором без выборов".