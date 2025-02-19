После критики президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского, к ней подключился и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который в интервью The National Pulse сделал ряд новых заявлений по Украине.

Издание пишет, что Вэнс жестко предупредил Зеленского относительно его публичной критики президента Дональда Трампа и мирных инициатив администрации.

"Вэнс охарактеризовал подход Зеленского как "позорный" и контрпродуктивный, подчеркнув, что такая тактика может поставить под угрозу отношения Украины с ее самым важным союзником", – сообщает издание.

"Зеленский получает очень плохие советы, и я не знаю, от кого. Он больше не имеет дела с Джо Байденом и администрацией Байдена. Он имеет дело с Дональдом Трампом и администрацией Трампа", – сказал Вэнс.

Вэнс предостерег Зеленского от публичных протестов.

"Идея о том, что он собирается оспаривать свои разногласия с президентом в публичной плоскости – я имею в виду, вы очень хорошо знаете президента, очевидно, я очень хорошо знаю президента. Это не лучший способ иметь дело с президентом Трампом", – сказал Вэнс.

"Конечно, украинцы выскажут свою точку зрения. Способ вынести это на поверхность – провести частную беседу с американскими дипломатами... Он нападает на единственную причину, по которой эта страна существует, публично, прямо сейчас. И это позорно. И это не то, что тронет президента Соединенных Штатов. На самом деле, это будет иметь противоположный эффект", – добавил он.

Вице-президент подтвердил политику Трампа в отношении Украины: война должна закончиться. Он также заявил, что политика США теперь требует, чтобы в Украине были выборы.

"Президент победил на выборах. Он победил убедительно. И он ясно дал понять, что американская политика заключается в том, чтобы остановить убийства и завершить войну. Я разговаривал с президентом утром… Он хочет, чтобы убийства прекратились, потому что он не хочет, чтобы невинные украинцы продолжали терять свои жизни. Поэтому я думаю, что он очень много думает об этом с точки зрения, не только, конечно, своих обязательств перед Соединенными Штатами, но и просто. Он хочет, чтобы жестокость и убийства прекратились", – сказал Вэнс.

"Он сказал, что цель политики администрации – положить конец конфликту. Так что теперь вы знаете, что это должно произойти. Безусловно. Зеленский должен отнестись к этому серьезно. Наши европейские союзники должны отнестись к этому серьезно. Это цель политики администрации. Вы не отодвинете президента от этой цели. Вы не измените его мнение, тем более, публично нападая на него в медиа", – добавил он.

Вэнс, как отмечает издание, ясно дал понять, что Зеленский должен подчиниться демократическому мандату, если он хочет сохранить легитимность.

"Я думаю, что для некоторых наших европейских друзей немного нагло нападать на Дональда Трампа за то, что он предложил провести выборы в Украине, когда они говорят, что это война за демократию. Как вы можете нападать на выборы, когда вся ваша интерпретация войны в Украине заключается в том, что это война за демократию? Я просто считаю это нелепым. И, конечно, в Соединенных Штатах была гражданская война. У нас были выборы, конечно, в конце, как и было запланировано. Знаете, Черчилль узнал, что проиграл. Насколько я понимаю, он узнал, что проиграл британские выборы, в Потсдаме… Идея о том, что нельзя проводить выборы во время войны, я думаю, является нелепой. И президент ясно дал понять, что, по его мнению, это должно произойти. Так что это американская политика. И я думаю, что это так. Это довольно просто и прямолинейно", – заявил вице-президент США.

Ранее мы сообющали, что Дональд Трамп стал кандидатом в президенты США и объявил вице-президента, который против помощи Украине.

