В четверг, 20 февраля, в Украине идет 1093-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:39 РФ ночью атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру Украины, сообщает министр энергетики Галущенко.

Повреждения получили, в частности, производственные мощности.

10:11 Украину ночью атаковали 14 крылатых и баллистических ракет, сообщают Воздушные силы, но не публикуют информацию о сбитии.

Среди ракет - "Калибр", Х-101 и "Искандер".

"Шахедов" удалось сбить 80 из 161, 78 были "локационно потеряны (без негативных последствий)".

09:35 В Одессе вчера вечером "Шахеды" атаковали объекты энергетики и гражданскую инфраструктуру, сообщает прокуратура.

Без света остались около пяти тысяч человек.

Повреждены склады частного предприятия, админздание, заведение общественного питания, жилой четырехэтажный дом.

09:04 В Херсоне 6 пострадавших после прилета авиабомбы в десятиэтажку, сообщают местные власти.

Разрушены пятнадцать квартир.

08:17 В Одесской области ночью был атакован объект ДТЭК, сообщили в компании.

Там заявляют, что по мощностям компании наносят удары вторую ночь подряд.

08:02 Последствия попадания российского КАБа в многоэтажный дом в Херсоне.

08:00 В Одессе в результате российского удара возникли пожары в общепите и в складском здании, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

Об этом сообщает ГСЧС.

Пострадал мужчина, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу.