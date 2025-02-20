Анализируем итоги 1093-го дня войны в Украине.

Новая критика Зеленского в США

Вчера и сегодня Дональд Трамп и его соратники резко ужесточили критику против украинского руководства.

Это началось с уже цитированного нами поста Трампа, где он назвал Зеленского "диктатором без выборов". Затем американский президент сказал речь, в которой повторил это определение и многие другие обвинения против украинского главы государства.

В ней он, в частности, заявил, что Зеленский "ужасно справляется со своей работой", посольку его страна лежит в руинах, а он не желает добиваться мира. И хочет, чтобы "кормушка" (выражение Трампа) с поставками западной помощи Украине продолжалась. И снова призвал Зеленского пойти на выборы.

Также Трамп заявил, что Зеленский сорвал сделку по редкоземельным ископаемым, оказав "грубый" прием министру финансов Бессенту и не подписав документ. "Я воскрешу эту сделку, посмотрим, что произойдет. Но я воскрешу ее, иначе он (Зеленский - Ред.) будет не слишком доволен", - сказал президент США.

При этом сам Бессент фактически обвинил Зеленского в обмане. Он заявил, что президент Украины обещал подписать соглашение о полезных ископаемых в Мюнхене, но не сделал этого. И ряд заявлений украинского президента американский министр посчитал "неуместными".

При этом, по данным источников Reuters, администрация Трампа хочет сперва заключить с Украиной "упрощенную" сделку, а затем договориться о подробных условиях. Трамп хочет, чтобы договор был заключен, прежде чем переходить к урегулированию в Украине.

То есть можно предположить, что именно отказ Киева подписывать соглашение стал основной причиной, по которой американцы сейчас развернули кампанию против Зеленского. Поскольку этот отказ тормозит урегулирование в целом, на котором сосредоточен Трамп. "Безусловно, нам нужно вернуть этого парня к реальности", - заявили агентству Reuters советники Трампа, говоря о Владимире Зеленском.

Параллельно Трамп начал позитивно отзываться о россиянах. "Я думаю, что русские хотят закончить эту войну, действительно думаю. Думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили много территории", — заявил Трамп. Он добавил, что "доверяет" России, когда та говорит о стремлении к миру.

Также в США снова заявили о возможности снятия санкций с России.

"Последовательность того, что должно было произойти, была такова: сблизить украинцев с США посредством экономических связей, убедить американский народ, американскую общественность, привлечь их на свою сторону. А затем сказать русским, чтобы они сели за стол переговоров с очень хлестким посланием, что, если нам понадобится, мы снимем санкции", - сказал министр финансов США Бессент, описывая механизм запланированного привлечения Украины и РФ к переговорам.

Напомним, что госсекретарь Рубио после переговоров с РФ в Эр-Рияде заявил, что Западу придется отменять санкции против России после завершения войны в Украине.

Среди других сигналов, которые можно истолковать в пользу Москвы, - США выступили против того, чтобы Россию называли "агрессором" в заявлении G7 к третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину. По данным Financial Times, администрация Трампа, комментируя боевые действия, называет их "украинским конфликтом".

Вернемся к персональной критике Владимира Зеленского. Вчера к ней присоединился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он обрушился на Зеленского за выпады против Трампа и предупредил, что публичные разногласия - "не лучший способ иметь дело с президентом Трампом".

"Он (Зеленский - Ред.) нападает на единственную причину, по которой эта страна существует, публично, прямо сейчас. И это позорно. И это не то, что тронет президента Соединенных Штатов. На самом деле это будет иметь противоположный эффект", - сказал Вэнс. Он добавил, что цель Трампа неизменна - остановить войну, и "Зеленский должен отнестись к этому серьезно". Как и к вопросу выборов.

"Идея о том, что нельзя проводить выборы во время войны, я думаю, является нелепой. И президент ясно дал понять, что, по его мнению, это должно произойти. Так что это американская политика", - сказал вице-президент США.

Сегодня он продолжил развивать эту тему и привел свои аргументы, почему, по его мнению, войну нужно прекращать. Среди прочего он заявил, что "у русских огромное численное преимущество в живой силе и вооружении в Украине, и это преимущество сохранится независимо от дальнейших пакетов западной помощи". При этом война не выгодна ни США, ни Украине с Россией, ни Европе, поэтому ее нужно прекращать.

"Учитывая вышеизложенные факты, мы должны стремиться к миру, и мы должны стремиться к этому сейчас. Президент Трамп баллотировался с этим, он победил с этим, и он прав в этом. Это ленивая, неисторическая чушь - нападать как на "умиротворение" ("умиротворение агрессора" - одно из обвинений сейчас в адрес Трампа, который хочет закончить войну в Украине на компромиссной основе - Ред.), на признание того, что интересы Америки должны учитывать реалии конфликта. Именно этот интерес, а не морализм или историческая безграмотность, будет определять политику президента Трампа в ближайшие недели", - заявил Вэнс.

Параллельно Зеленского начали с новой силой критиковать Илон Маск, сын Трампа Дональд и другие трамписты. Маск, в частности, написал, что "Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы".

Кроме того, Маск обвинил президента Украины в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры, который умер год назад в украинской тюрьме, где сидел по обвинению СБУ.

"Зеленский убил американского журналиста", - утверждает Маск в ответ на пост об этой истории.

Также владелец Х прокомментировал заявления Зеленского, что у него рейтинг 57%, а не 4%, как говорил позавчера Трамп. "Ну тогда он должен быть в восторге от идеи проведения выборов, если он так популярен!" – написал Маск.

Почему Трамп начал закручивать гайки по Украине

Судя по всем этим комментариям американского руководства, они преследуют три основных цели.

Первая - прекратить публичное оппонирование Зеленского инициативам Трампа, которое началось с Мюнхенской конференции. И в частности - торпедирование Зеленским переговоров США и России (к слову, публичная критика в адрес такого формата переговоров и вообще в адрес Трампа от украинского президента перестала звучать после вчерашнего поста президента США о "диктаторе Зеленском").

О том, что причиной наката Вашингтона на Зеленского стала реакция последнего на переговоры в Эр-Рияде, пишут и западные СМИ.

"Существует сильное и обоснованное ощущение, что эта жестокая война должна прекратиться и что этот путь усложняется из-за публичных заявлений Зеленского", – сказал CNN один из представителей Белого дома.

Вторая - сделать так, чтобы Украина подписала экономическое соглашение со Штатами, которое она сама же и инициировала, предлагая еще с осени свои полезные ископаемые как залог будущей поддержки США.

Третья - подтолкнуть Зеленского к выборам. Причем крайне жесткая риторика Трампа и его сторонников наводят на мысль, что в Белом доме фактически требуют ухода Зеленского из власти.

С такой трактовкой согласен и британский журнал The Economist. "Похоже, Трамп хочет избавиться от Зеленского, которого он никогда не любил и которого считает неудобным. Речь не о выборах. Речь идет об устранении Зеленского", - заявил изданию один из бывших украинских политиков.

Сам же Зеленский теряет популярность в собственной стране, "замкнулся" в круге своих советников и "совершает ошибки", сообщает издание. По его данным, бывший главком Залужный вдвое популярнее Зеленского и победил бы его на выборах. Журнал предполагает, что рейтинг украинского президента около 30%.

При этом в Украине сегодня вышел рейтинг Socis, по которому популярность Зеленского составляет 16%, и уже в первом туре он проиграл бы выборы Залужному.

The Economist также считает (как и многие другие западные издания), что Трамп может сейчас использовать против Зеленского свой основной козырь - урезание или прекращение военной помощи. Оценки последствий такого шага разнятся, но все согласны с тем, что они могут стать катастрофическими.

По самому благоприятному сценарию Украине без американской помощи дают максимум до полугода времени, когда Киев сможет воевать на нынешних запасах, собственном производстве дронов и помощи Евросоюза (такая версия у газеты Le Monde).

Но есть и более пессимистические оценки. Украинские обозреватели и волонтёры (Бутусов, Берлинская) пишут, что США могут практически мгновенно ослабить позиции Украины, отключив ей спутниковую связь через Starlink и прекратив предоставлять данные космической и воздушной разведки. Это, как признают в Украине, нанесёт огромный урон ВСУ, которым эти системы заменить нечем. Кроме того, даже частичная остановка помощи окажет сильнейший деморализующий эффект как на армию, так и на всю страну. А также на западных союзников.

Сегодня Вэнс в своем критическом посте в адрес Зеленского заявил, что пока помощь Украине поступает. И это был, похоже, прямой намек на то, что следующим шагом после разгромной критики Украины - если она не возымеет эффекта - станет остановка военных поставок и услуг.

То есть, скорее всего, публичные удары по Зеленскому имели главной целью вернуть его в переговорное русло и не позволять затягивать намеченный американцами мирный процесс. Который, напомним, состоит в схеме "сначала перемирие, потом выборы, потом заключение долгосрочного мирного соглашения".

При этом далеко не всем в Украине понятно, что именно такого "капитулянского" в этой модели завершения войны. Почему против этого сценария так резко выступает Зеленский, рискуя утратой американской поддержки и крахом фронта? Тем более что украинские власти из переговорного процесса никто не исключает. Американцы регулярно с Киевом общаются. Сегодня в Украину, например, приехал Келлог (правда, пока непонятно, с какими результатами - итоговый совместный брифинг его и Зеленского был отменен по просьбе американцев).

На Банковой говорят, что они не хотят прекращать огонь до получения гарантий безопасности аналогичных натовским и/или ввода европейских миротворцев (но ни по тому, ни по другому согласия Запада пока нет, так как там не хотят воевать из-за Украины с Россией).

Противники Зеленского выдвигают альтернативные версии мотивов. В частности, о том, что в процессе переговоров с США и РФ для Зеленского главный вопрос - это действительно гарантии. Но не гарантии безопасности для Украины, а гарантии переизбрания самого Зеленского на пост президента. И, по данной версии, если такие гарантии от Трампа и Путина Зеленский получит, то он согласится и на прекращения огня, и на выборы, и на серьёзные уступки по условиям завершения войны.

Впрочем, какая бы версия ни была верной, очевидно, что украинские власти начали рискованную игру, которая уже привела к конфликту с Вашингтоном со всеми вытекающими отсюда угрозами и последствиями.

В этой связи можно отметить еще одно следствие разгромной критики Зеленского со стороны Трампа и его команды. С ее помощью президент США фактически снимает с себя ответственность за все то, что произойдет с Украиной, если Зеленский не прислушается к требованиям Вашингтона. И это в значительной степени девальвирует (или даже полностью обнуляет) один из основных аргументов тех, кто пытается убедить Трампа продолжать помогать Киеву - "иначе Россия добьется победы, Украина превратится во второй Афганистан и это будет позором Трампа и показателем его слабости".

После своих последних заявлений Трамп на это может ответить - "я ж Зеленского предупреждал, он меня не послушал, какие теперь ко мне вопросы?".

Реакция Украины

Мы уже говорили, что Владимир Зеленский сегодня в основном сохранял молчание после новой волны жесткой критики со стороны США. Но многие украинские чиновники и политики начали публиковать посты с призывами объединиться вокруг президента Украины.

"Президент является лидером, сплотившим страну в самые тяжелые времена. Его решительность и уверенность придают силы бороться дальше. Мы все понимаем: только наш народ, только мы все вместе можем победить, только поддерживая друг друга – выстоять", - написал глава ОП Ермак.

"Мы сплотились вокруг Президента тогда, в феврале 2022-го. Мы должны сделать это снова в феврале 2025 года. Тогда он был с нами. Сейчас мы должны быть с ним", - пишет заместитель главы ОП Ирина Верещук.

"Владимир Зеленский - Президент Украины. Легитимный, пока не избран другой. Только украинцы имеют право решать, когда и при каких условиях им менять свою власть. Сегодня таких условий нет!" - пишет глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

С подобными заявлениями выступили и ряд других чиновников и политиков.

Но есть и те, у кого другое мнение.

Так, нардеп от оппозиционной "Евросолидарности" Алексей Гончаренко считает, что Зеленский ведет страну к катастрофе.

"Очень забавно наблюдать, как в соцсетях сейчас несется: нужно поддержать нашего президента! Извиняюсь, а кто довел ситуацию до того состояния, которое имеем сейчас? Кто решил измерять рейтинги с другими президентами? Кто начал публично критиковать Трампа? Смотрю на все это и приходит аналогия: представьте, что пилот сошел с ума и ведет самолет прямо в гору. Кто-то в салоне встает и спрашивает: "Что ты делаешь?", а другие кричат: "Не трогайте нашего пилота! Должны объединиться вокруг него!". Так вот, куда мы летим, можете догадаться, если ситуация не изменится", - заявляет Гончаренко.

В то же время появляется ряд признаков того, что и в высшем военно-политическом руководстве Украины есть понимание назревающих перемен.

Глава ГУР Кирилл Буданов сегодня заявил, что уже в этом году может быть реализована остановка огня - напомним, это первый пункт "плана Трампа".

"Парадоксальная ситуация. Несмотря на то что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны насколько это только возможно, в то же время я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и насколько эффективно – это другой вопрос. Но я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это случилось", - сказал глава военной разведки.

Отметим, что Зеленский за последние дни неоднократно заявлял, что выступает против прекращения огня без предоставления Украине западных гарантий безопасности. Буданов, как видим, о гарантиях ничего не говорит.

Также украинские паблики сегодня написали, что ЦИК собирает информацию о состоянии помещений для голосования по всей стране. Опубликован соответствующий запрос, направленный областным администрациям. На ответ местным властям месяц - до 5 марта 2025 года.

В самом ЦИК направление такого циркуляра не подтвердили и не опровергли. Но уточнили, что есть возможности провести голосование в конце октября, когда, по курсирующим в последнее время слухам, могут пройти выборы президента, Рады и местных властей. Проведение выборов, напомним - одно из ключевых требований Трампа к Украине.

Позиция Европы и план по миротворцам

Европейские сторонники Украины продолжают требовать от США учесть их голос в планировании будущей сделки (они настаивают на прекращении "разморозки" отношений с Россией "за счет Украины"). Для этого лидеры Британии и Франции намерены отправиться за океан, чтобы поговорить с Трампом.

Газета The Telegraph со ссылкой на источники пишет, что Лондон и Париж на этой встрече предложат Трампу разместить свои войска в Украине не на линии фронта, а в городах и на ключевых объектах. А также сосредоточить более крупные силы в сопредельных с Украиной странах НАТО, которые вмешаются в случае новой войны. При этом план предусматривает обязательство США вступить в войну в случае нового вторжения России.

Собеседники газеты говорят, что это не миротворческие силы, а "силы принуждения к миру или силы сдерживания". Речь о контингенте размером менее 30 тысяч военных, которые будут размещены в городах, портах, на АЭС и других критически важных объектах инфраструктуры. При этом "нет никаких ожиданий", что на них будет распространяться пятая статья НАТО.

При этом предлагается направить военно-морские патрульные корабли в Черное море для отслеживания угроз торговым судоходным путям. США европейцы предлагают разместить истребители и ракеты в состоянии боевой готовности в Восточной Европе (например, в Румынии и Польше), чтобы нанести удар, если Россия нарушит условия перемирия (то есть, повторимся, предлагается американцам взять на себя обязательство вступить в войну против РФ).

При этом нужно будет разместить "значительно более крупные" многонациональные сухопутные силы на восточных границах НАТО, "чтобы при необходимости выдвинуться для защиты европейских войск на территории Украины".

Отметим, что пока эти планы выглядят несколько странными - с учетом того, что никаких решений по этому поводу в самой Европе не принималось. В частности, ничего не смогли решить после двух созванных Макроном на этой неделе "экстренных саммитов" европейских лидеров. Более того, некоторые страны ЕС уже заявили, что не намерены посылать свои войска, а Шольц сказал, что вообще этот вопрос обсуждать "крайне неуместно", пока продолжается война. Скептическими были оценки и многих других европейских лидеров.



Еще более странным выглядит то, что в "план Стармера" включено обязательство США вступить в войну с РФ в случае нового вторжения в Украину. При том что Трамп и его администрация все время заявляет, что США ни посылать войска, ни тем более воевать за Украину с Россией не собираются.



Тогда в чем смысл презентации Трампу "плана Стармера"? Не исключено, что расчет на то, что американский президент, не вчитываясь в детали, назовет этот план "прекрасным" и в целом с ним согласится. Что сорвет затем любые мирные переговоры с РФ (с учетом того, что Россия уже выступила категорически против иностранных войск на украинской территории) и война продолжится. Именно в этом, возможно, и есть главная задача британского плана.



Вероятно, с такой же целью в последнее время в СМИ со ссылкой на "источники" распространяется информация, что у Трампа рассматривают возможность автоматического принятия Украины в НАТО в случае нового нападения РФ. И, хоть это и прямо противоречит всему тому, что говорит по поводу членства Украины в НАТО Трамп и его администрация, нельзя исключать, что подобные идеи ему также предлагаются, чтобы торпедировать мирные переговоры на старте.



Впрочем, не факт, что эти попытки окажутся успешным. Пока у Трампа, судя по его заявлениям, совсем иной настрой. Да и сами западные союзники, похоже, не верят в то, что США возьмут на себя обязательства воевать за Украину. Со вчерашнего дня в западных СМИ идут публикации, что американцы могут начать выводить свои войска из Европы в рамках сделки с Россией.

По данным AFP, в НАТО ожидают вывод 20 тыс. военных 82-й воздушно-десантной дивизии, которых Байден послал в Европу из-за войны в Украине.

Politico сообщает, что получило документы, согласно которым министр обороны США Пит Хегсет поручил агентствам Пентагона сократить свои бюджеты на 8%, или 50 млрд долларов, для чего может потребоваться сокращение военного присутствия США в Европе и на Ближнем Востоке.

О том, что европейские спецслужбы опасаются вывода американских войск из восточноевропейских стран ЕС в рамках сделки с Россией, написала вчера газета Bild.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что глава Пентагона Хегсет "ошеломил" украинских чиновников, когда на встрече с Зеленским сообщил, что администрация Трампа может сократить численность американских войск в Европе. По их данным, Хегсет сказал, что США все больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону и границе с Мексикой.

Напомним, вероятность вывода Трампом войск из Восточной Европы в рамках договоренностей с Путиным, мы допускали ещё в январе.

Ситуация на фронте

Армия РФ взяла под контроль Свердликово в Курской области (о чем РФ заявляла на днях). Об этом сообщил украинский паблик Deep State.

При этом украинские источники не подтверждали продвижения россиян через границу из Курской в Сумскую область. Но российские Z-каналы продолжают утверждать, что наступление там развивается. Как уже сообщалось, речь об ударе на трассу, которая ведет в Суджу из Сум. Это главная транспортная артерия, по которой снабжается украинская группировка на Курском плацдарме. Российские паблики заявляют, что их силы вошли в село Басовка в двух километрах от трассы. Объективных подтверждений этому нет.

В Донецкой области россияне захватили «карман» к югу от Дачного в «Андреевском мешке», свидетельствует карта Deep State. Украинский боец «Мучной» сообщает, что идут «серьезные накаты на Константинополь», при этом часть украинских сил остались в селе Улаклы без связи с внешним миром. В само Улаклы, по данным "Мучного", уже вошла российская армия.

«Казаки в Улаклах давали запрос на эвакуацию, с верха постоянно кормили завтраками, что завтра заберем. В итоге в деревне п…да, везде бегают русские, небо контролируется тоже ими, взаимодействия и связи нет... Сейчас говорят, что часть пацанов смогли вытащить, но не всех, а связи до сих пор ни с кем нет», – написал он.

Также РФ продолжила продвижение севернее Великой Новоселки и около Барановки, что рядом с трассой из Покровска в Константиновку. В то же время ВСУ снова атаковали южнее Покровска и продвинулись в Лысовке.

Этой ночью Россия нанесла ракетный удар по газовым объектам Украины (это подтвердили обе стороны). Было выпущего 14 ракет разных типов, от крылатых до баллистики. ВСУ не уточняли, сколько из них было сбито. Также ночью были снова прилеты по энергетике в Одесской области.

Кроме того, пострадала многоэтажка в Херсоне, есть погибшие.