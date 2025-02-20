Владимир Зеленский прокомментировал свои переговоры со специальным представителем президента США Дональда Трампа по войне в Украине Китом Келлогом, который собирался в Киев ещё в начале января.

"Хорошая беседа, много деталей… Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности. Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной", - заявил Зеленский.

Также он сказал, что Украина "готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7".

Ранее Трамп обвинил Зеленского в том, что Украина сорвала сделку по редкоземельным искомаемым, а с министром финансов Скоттом Бессентом обращались в Киеве "довольно грубо".

Сегодня совместная пресс-конференция по итогам встречи Зеленского и Келлога была отменена по просьбе американской стороны.

Напомним, что днем ранее Кит Келлог прибыл в Киев. На столичном вокзале его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.