Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев.

Видео прибытия посланника Трампа опубликовало "Суспильне".

На столичном вокзале Келлога встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Спецпредставитель Трампа уже сделал небольшое заявление.

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - сказал он.

"Приятно снова оказаться здесь. У меня состоится замечательный разговор с президентом Зеленским", - добавил Келлог.

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа информировал, что прибудет в Киев 19 февраля ночным поездом из Польши и проведет в Украине три дня.

В свою очередь Зеленский сообщал, что хочет свозить Келлога на фронт. По словам президента Украины, в его совместных с Келлогом планах значится также встреча с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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