В продолжающемся вооружённом конфликте между Москвой и Киевом победы Украины, как во Второй мировой войне, "не случится".

Об этом заявил представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в ходе панельной дискуссии на конференции в Мюнхене.

Также Келлог призвал к прекращению огня между сторонами.

"Давайте будем честными, Украина смело сражалась. Первое, что сейчас нужно сделать, – остановить кровотечение, а затем уже лечить. Какой бы план (по достижению мира - Ред.) ни был, нужно всё хорошо продумать <...>. Если вы думаете о победе, как во Второй мировой войне, этого, наверное, не случится", – заявил Келлог.

Также спецпредставитель Трампа перечислил вероятные уступки, которые, по его мнению, должен сделать глава РФ Владимир Путин для остановке горячей фазы конфликта.

"Это должны быть и территориальные уступки, возможно, отказ от использования вооруженных сил. В качестве примера можно привести альянсы РФ с Ираном, КНДР, Китаем. Важно, чтобы такие союзы не формировались", – сказал генерал.

Отметим, что Келлог, как уже подтвердил он сам, не занимается переговорами с Кремлём. Для этих целей Трамп назначил другого переговорщика – Стивена Уиткоффа.

Отметим, что до "Мюнхена" представители США ничего не говорили о территориальных уступках со стороны РФ. При этом Келлог заявлял, что по итогу войны Украина не сможет вернуть все свои территории.