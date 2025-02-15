Срок урегулирования изменен. У Трампа сообщили, когда Штаты представят план по завершению войны в Украине
Через "дни или недели" Соединённые Штаты обнародуют свой план по остановке войны России против Украины.
Об этом заявил спецпредставитель президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
Перед этим Келлог обсудит с европейцами гарантии безопасности Украине, затем передаст их видение американскому лидеру.
"Финальное решение будет за президентом США", – сказал Келлог.
Сам процесс урегулирования горячей фазы конфликта, по мнению представителя, займёт 180 дней.
"Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны", – заявил уполномоченный Трампа.
Напомним, изначально Келлог называл срок в сто дней для прекращения огня по линии фронта.
Отметим, что Келлог сегодня заявлял, что европейцев не будет за столом переговоров по Украине.
Война в Украине идёт 1088-й день. Последние новости с главными событиями 15 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
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