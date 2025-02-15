Через "дни или недели" Соединённые Штаты обнародуют свой план по остановке войны России против Украины.

Об этом заявил спецпредставитель президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

Перед этим Келлог обсудит с европейцами гарантии безопасности Украине, затем передаст их видение американскому лидеру.

"Финальное решение будет за президентом США", – сказал Келлог.

Сам процесс урегулирования горячей фазы конфликта, по мнению представителя, займёт 180 дней.

"Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны", – заявил уполномоченный Трампа.

Напомним, изначально Келлог называл срок в сто дней для прекращения огня по линии фронта.

Отметим, что Келлог сегодня заявлял, что европейцев не будет за столом переговоров по Украине.

Война в Украине идёт 1088-й день. Последние новости с главными событиями 15 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись к западу от Курахово в районе Андреевки. Продвижение неприятеля есть и на плацдарме по правому берегу реки Оскол к северу от Двуречной под Купянском. По данным Deep State, россияне также заняли новые позиции к западу от Великой Новосёлки на Донетчине. Вчера ночью дрон ударил по защитному саркофагу, возведённому над взорвавшимся энергоблоком Чернобыльской АЭС.

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